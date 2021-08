Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Aisne, Oigny-en-Valois Brocante à Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Oigny-en-Valois Catégories d’évènement: Aisne

Oigny-en-Valois Aisne Oigny-en-Valois Brocante à Oigny-en-Valois.

Si vous souhaitez réserver un emplacement (gratuit jusqu’à 5 mètres), contactez le 03 23 59 20 23. Buvette et restauration possible sur place. OTRV dernière mise à jour : 2021-08-17 par SIM Picardie – OT de Retz en Valois

