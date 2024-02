Brocante à Morée Morée, dimanche 31 mars 2024.

Brocante à Morée Morée Loir-et-Cher

Dimanche

On chine ce dimanche à Morée !

Brocante à Morée. Particuliers et professionnels. Restauration et buvette assurées par le comité des fêtes. Buvette, petite restauration, crêpes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 06:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Place du 8 Mai

Morée 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire cdf.moree1@gmail.com

L’événement Brocante à Morée Morée a été mis à jour le 2024-02-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois