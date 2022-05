Brocante à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir

Brocante à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir, 26 mai 2022, Montoire-sur-le-Loir. Brocante à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir

2022-05-26 – 2022-05-26

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Brocante à Montoire-sur-le-Loir. Buvette et restauration sur place. Entrée par la route de Lavardin. Sans Réservation. On chine ce jeudi à Montoire-sur-le Loir ! +33 6 62 83 90 25 Brocante à Montoire-sur-le-Loir. Buvette et restauration sur place. Entrée par la route de Lavardin. Sans Réservation. Pixabay

Montoire-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-05-07 par OT de Vendome – Territoires Vendomois

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Lieu Montoire-sur-le-Loir Adresse Ville Montoire-sur-le-Loir lieuville Montoire-sur-le-Loir Departement Loir-et-Cher

Brocante à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 2022-05-26 was last modified: by Brocante à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 26 mai 2022 loir-et-cher Montoire-sur-le-Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher