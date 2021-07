Montbozon Montbozon Haute-Saône, Montbozon Brocante à Montbozon Montbozon Montbozon Catégories d’évènement: Haute-Saône

Montbozon

Brocante à Montbozon Montbozon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Montbozon. Brocante à Montbozon 2021-07-14 07:00:00 – 2021-07-14 23:00:00

Montbozon Haute-Saône Montbozon EUR 2 Brocante et feux d’artifices le soir (sous réserve d’un accord de la Préfecture) Restauration et buvette sur place. +33 3 78 03 33 55 Brocante et feux d’artifices le soir (sous réserve d’un accord de la Préfecture) Restauration et buvette sur place. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Montbozon Étiquettes évènement : Autres Lieu Montbozon Adresse Ville Montbozon lieuville 47.46717#6.26066