Brocante à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Catégories d’évènement: Monchaux-Soreng

Seine-Maritime

Brocante à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng, 8 mai 2022, Monchaux-Soreng. Brocante à Monchaux-Soreng Salle des Fêtes Centre-ville Monchaux-Soreng

2022-05-08 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00 Salle des Fêtes Centre-ville

Monchaux-Soreng Seine-Maritime Monchaux-Soreng Proposée par les voisins des Hauts de Soreng

De 8h à 18h – Rue André Carpentier (Atelier municipal)

Accueil des exposants dès 7h

Buvette et restauration sur place – structure gonflable pour les enfants Tarif : 2.00€/mètre sur réservation.

Réservations : 06 77 46 75 77 Salle des Fêtes Centre-ville Monchaux-Soreng

Monchaux-Soreng Seine-Maritime