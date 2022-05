Brocante à Louâtre Louâtre Louâtre Catégories d’évènement: Aisne

Louâtre Aisne Louâtre Le foyer rural de Louâtre organise une brocante le 7 aout 2022. de 8h à 18h

Le prix est de 1€ par mètre linéaire.

foyerrural.louatre@hotmail.com +33 6 63 38 15 90

