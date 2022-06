Brocante à Lépine Lépine Lépine Catégorie d’évènement: L'Épine

Samedi 4 juin 2022

Le Comité des Fêtes organise une manifestation qui se tiendra dans le centre du hameau Puits-Bérault de 14h à 20h.

– 1€ le mètre linéaire avec un emplacement minimum de 5 mètres.

– Concerts gratuits de 17h à 21h30 Brocante réservée aux particuliers – Renseignements : +33 (0)6 26 41 16 85 ou +33 (0)6 85 15 30 17

