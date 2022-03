BROCANTE À L’ABBAYE ! Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Bibelots, meubles anciens ou rétros et autres objets en tous genre. Pour le dernier weekend d’octobre, les chineurs sont attendus à l’abbaye, où se déroulera une belle brocante dans l’ancien réfectoire des moines : de vraies perles rares vous attendent dans cette magnifique salle construite au XVII° siècle !

Accès et parking gratuits

