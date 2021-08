Goussainville Champagne - Goussainville 28410 Eure-et-Loir, Goussainville Brocante à la campagne Champagne – Goussainville 28410 Goussainville Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Goussainville

Brocante à la campagne Champagne – Goussainville 28410, 11 septembre 2021, Goussainville. Brocante à la campagne

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Champagne – Goussainville 28410

J’aurai le plaisir de vous acceuillir les 11 et 12 septembre 2021, dans mon atelier, pour vous proposer des meubles et objets vintage que j’ai chiné. Horaires 10 h à 19 h

Entée libre

portes ouvertes, brocante Champagne – Goussainville 28410 9 rue du levant 28410 Goussainville Champagne Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Goussainville Autres Lieu Champagne - Goussainville 28410 Adresse 9 rue du levant 28410 Ville Goussainville lieuville Champagne - Goussainville 28410 Goussainville