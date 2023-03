Brocante à Illois Illois Illois Catégories d’Évènement: Illois

Brocante à Illois, 21 mai 2023, Illois

2023-05-21 07:00:00

Centre-ville

Emplacement gratuit

Buvette – Sandwich – Pâtisseries.

Réservation : 02 35 93 66 18 (mairie)

Emplacement gratuit

Buvette – Sandwich – Pâtisseries.

Réservation : 02 35 93 66 18 (mairie) +33 2 35 93 66 18 Illois

