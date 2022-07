Brocante à Happencourt Happencourt Happencourt Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Happencourt 1 C’est jour de brocante à Happencourt le dimanche 4 septembre de 7h à 18h.

Restauration et buvette sur place. Informations pour les exposants :

– Pas de réservation.

– Accueil à partir de 6h.

– Réservée aux particuliers.

