Essigny-le-Grand

Brocante à Essigny le Grand Essigny-le-Grand, 26 juin 2022, Essigny-le-Grand. Brocante à Essigny le Grand

Essigny-le-Grand Aisne

2022-06-26 – 2022-06-26 Essigny-le-Grand

Aisne Essigny-le-Grand C’est jour de brocante à Essigny le Grand le dimanche 26 juin de 8h à 18h.

Installation des exposants à 8h sans réservation.

