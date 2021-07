Creil Creil Creil, Oise Brocante à Creil Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Brocante à Creil Creil, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Creil. Brocante à Creil 2021-07-18 – 2021-07-18

Creil Oise 0 L’association « Pour un sourire » organise une brocante sur le place du champs de mars à Creil le dimanche 18 juillet toute la journée

Restauration sur place. Réservation de stand exposant au 06 45 59 66 22 ou 06 11 88 38 61

