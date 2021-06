Cérilly Cérilly Allier, Cérilly Brocante à Cérilly Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Cérilly

Brocante à Cérilly Cérilly, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Cérilly. Brocante à Cérilly 2021-07-04 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 Place du 8 Mai 1945 Devant le Gymnase

Cérilly Allier Cérilly Brocante organisée par le Club de Judo de Cérilly, devant le gymnase. Accès libre avec le protocole sanitaire en vigueur. patrick.ribet651@orange.fr +33 6 31 21 32 48 Brocante organisée par le Club de Judo de Cérilly, devant le gymnase. Accès libre avec le protocole sanitaire en vigueur.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cérilly Étiquettes évènement : Autres Lieu Cérilly Adresse Place du 8 Mai 1945 Devant le Gymnase Ville Cérilly lieuville 46.61678#2.81897