Brocante à Blaise Vouziers Vouziers Catégorie d’évènement: Vouziers

Brocante à Blaise Vouziers, 15 mai 2022, Vouziers. Brocante à Blaise Vouziers

2022-05-15 – 2022-05-15

Vouziers Ardennes Vouziers Brocante à Blaise Dimanche 15 mai 2022Brocante de 7h à 18h- emplacement gratuit- buvette et restauration sur placeConcours de pétanque – Inscription à 13h30- jet du But à 14h- 10€ par équipeConcert les Vouzikos de 12h à 13h30Balade en Poney de 10h à 12h et de 14h 16hOrganisé par l’association à l’aise Blaise Vouziers

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Vouziers Autres Lieu Vouziers Adresse Ville Vouziers lieuville Vouziers

Vouziers Vouziers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouziers/

Brocante à Blaise Vouziers 2022-05-15 was last modified: by Brocante à Blaise Vouziers Vouziers 15 mai 2022

Vouziers