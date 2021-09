Berthenicourt Berthenicourt Aisne, Berthenicourt Brocante à Berthenicourt Berthenicourt Berthenicourt Catégories d’évènement: Aisne

Berthenicourt Aisne Berthenicourt Brocante organisée par le comité des fêtes le samedi 18 septembre de 8 heures à 18 heures.

Emplacements gratuits sur réservation au 0662256485.

