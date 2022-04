Brocante à Bellenglise Bellenglise Bellenglise Catégories d’évènement: Aisne

Bellenglise

Brocante à Bellenglise Bellenglise, 24 avril 2022, Bellenglise. Brocante à Bellenglise Bellenglise

2022-04-24 – 2022-04-24

Bellenglise Aisne Bellenglise 1 1 Venez trouver la perle rare lors de la brocante de Bellenglise organisée par Bellenglise animation.

De 6h à18h.

Buvette et restauration sur place.

+33 3 23 64 02 31

Exposants : brocante sans réservation 1€/ml. Bellenglise Animation

Bellenglise

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

