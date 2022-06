Brocante, 10 juillet 2022, .

2022-07-10 06:00:00 – 2022-07-10 18:00:00

L’association Les Fêtes Historiques de Ferrières organise le dimanche 10 juillet de 6 h à 18 h une brocante.

Buvette et restauration sur place. Sans réservation et installation à 5 h pour les exposants et 3€ le mètre linéaire.

