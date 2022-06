Brocante, 26 juin 2022, .

Brocante

2022-06-26 07:00:00 – 2022-06-26 17:00:00

Brocante dans le bourg. Placement des exposants dans l’ordre d’arrivée à partir de 6h, sans réservation. Produits neufs et alimentaires INTERDITS. Buvette et restauration sur place. Organisée par la mairie avec la participation des associations : comité des fêtes, APE, Gym et Loisirs, Dine Dan’Dans’ et du tennis club.

+33 6 99 46 92 79

Associations de Montcresson

