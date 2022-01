Broc Troc Palais de l’Europe Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier à Palais de l’Europe

Palais de l’Europe Samedi 22 janvier : 8h-18h | Dimanche 23 janvier : 9h-18h Découvrez sur place des stands riches et variés de professionnels et particuliers (100 exposants sur 2 étages) ainsi qu’un espace buvette/petite restauration. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires.

Prix de l’entrée : 2€ pour les adultes | Gratuit pour les enfants

Le Rotary club de Menton organise son 29ème Broc Troc au profit de la solidarité locale. Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

2022-01-22T08:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T09:00:00 2022-01-23T19:00:00

