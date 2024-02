BROC’ PLOMBINOISE Plombières-les-Bains, dimanche 14 avril 2024.

BROC’ PLOMBINOISE Plombières-les-Bains Vosges

Dimanche

Bienvenue à la Broc’Plombinoise, rendez-vous mensuel du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre au cœur de notre ville !

Chaque mois, brocanteurs et antiquaires se réunissent pour offrir une expérience unique de chasse aux trésors et de découverte.

Que vous soyez un amateur passionné à la recherche de pièces rares, un chineur à la recherche de trésors cachés, ou simplement curieux de dénicher des trouvailles uniques, la Broc’Plombinoise est l’endroit idéal pour vous.

Ouverte également aux déballage des particuliers, vous parcourrez des stands variés où vous trouverez une multitude d’articles des antiquités authentiques aux objets vintage, en passant par des vêtements rétro, des livres anciens, des œuvres d’art originales et bien plus encore. Chaque stand est une histoire à découvrir, chaque objet une pièce d’un puzzle fascinant.

Mais nos brocantes ne sont pas seulement un lieu de commerce. Elles sont également un point de rencontre, un espace où se tissent des liens, où l’on échange des histoires et des souvenirs. Venez flâner entre les étals, déguster des spécialités locales et profiter de l’ambiance conviviale qui règne dans nos rues animées.

Que vous soyez un habitué ou que vous veniez pour la première fois, nos brocantes mensuelles vous réservent toujours des surprises. Rejoignez-nous pour une journée de plaisir, de découverte et de convivialité au cœur de notre ville. Au plaisir de vous y accueillir !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

1 place Beaumarchais

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est

L’événement BROC’ PLOMBINOISE Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-13 par OT REMIREMONT