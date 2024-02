Broadway vous conte le Jardin d’Acclimatation ! Jardin d’acclimatation Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h00

.Tout public. payant

Que le spectacle commence avec la Comédie Musicale du Jardin !

Chantez

et dansez maintenant !

On ne connaît pas

toujours le Théâtre du Jardin d’Acclimatation. Certes, il est rouge comme il

convient à une scène parisienne. Mais c’est aussi un des plus beaux,

sympathiques et accueillants de la capitale. Nos artistes vous y convient. Revivez,

en musique et en chansons, l’inauguration en 1860, comme si vous y étiez, du

premier parc – le nôtre – dédié aux loisirs à Paris. Évidemment, nous avons

quitté Offenbach et rajeuni les mélodies. Vous les connaissez : ce sont les airs

les plus fameux des comédies musicales que vous aimez : « Mamma

Mia », « The Greatest Showman » ou encore « Grease ».

Vous viendrez

les écouter, qui sait les chanter, avec nous, en famille ou entre amis. Laissez-vous

emporter par le plus léger, sautillant, agréable des spectacles : « Broadway

vous raconte le Jardin d’Acclimatation » !

Pour

ceux que cela inquièterait, on les rassure : il y en aura pour tous les

goûts et, si nous avons sélectionné les meilleures chorégraphies nous avons

conservé aussi, pour vous les montrer, bicornes, brandebourgs et crinolines. En

trente minutes, non loin du Grand Carrousel, Napoléon III, l’Impératrice

Eugénie, Geoffroy Saint-Hilaire, le premier directeur du Jardin

d’Acclimatation, ou encore l’ingénieur Alphand n’auront plus de secrets pour

vous. Ils vous attendent, à partir du samedi 10 février, pour un voyage

musical entre rêve et réalité.

Comédie

musicale « Broadway vous raconte le Jardin d’Acclimatation »

Deux

représentations tous les jours du 10 au 25 février à 14h30 et 16h30

Au

Théâtre Rouge, à côté du Grand Carrousel – Durée : 30 minutes

2

tickets d’attractions ou Pass illimité

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016

Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/comedie-musicale https://www.jardindacclimatation.fr/billetterie?drawerOpen=false

