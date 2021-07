Broadway Trip Archives nationales – Cour d’honneur, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 16h30 à 17h30

gratuit

Ensemble Échos : Cyril Galamini, trombone – Noé Clerc, accordéon – Nicolas Jacobée, contrebasse

Waller, Green, Strayhorn/Ellington, Porter, Parker, Konitz, Powell, Davis, Hancock, Bley, Holland

Broadway Trip

L’Ensemble Echos propose un programme varié revisitant les standards du jazz. La musique sillonnera les routes du temps et des différents courants de jazz, en partant de l’ère dansante du swing jusqu’au jazz contemporain, en passant par le « be-bop » et le « cool jazz ». L’instrumentation de cet ensemble atypique (accordéon, trombone et contrebasse) permet une réappropriation de ce répertoire, dans un esprit plus chambriste et épuré. La pièce Isfahan, écrite par Billy Strayhorn et Duke Ellington, évoque des couleurs issues de la musique classique, en particulier de compositeurs comme Maurice Ravel ou Claude Debussy. Les pièces de Lee Konitz et Charlie Parker sont des compositions originales, basées sur les enchaînements harmoniques de comédies musicales de Broadway. En effet, à cette époque, les musiciens qui, pour beaucoup d’entre eux, vivent difficilement de leur musique, modifient les mélodies des standards pour ne pas être soumis aux droits d’auteur. Le concert se terminera par deux pièces plus modernes : Ida Lupino de Carla Bley, qui laisse une grande place au lyrisme et à la simplicité des mélodies, et Pass it on de Dave Holland, titre énergique et chaleureux !

Archives nationales – Cour d’honneur 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75



Contact :Jeunes Talents 0140200920 https://www.jeunes-talents.org https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/

