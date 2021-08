Broadway sur Loire : Folle soirée avec Isabelle Georges et Frederik Steenbrink – Saison ONPL Cité des Congrès, 3 mars 2022, Nantes.

2022-03-03

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Les grands airs de la comédie musicale américaine dans la tradition de Broadway :- George Gershwin (1898-1937)- Leonard Bernstein (1918-1990)- Cole Porter (1891-1964)- Oscar Hammerstein (1895-1960)- Richard Rodgers (1902-1979)- Gregory Hines (1946-2003) Isabelle Georges et Frederik Steenbrink, chant Quartet Jazz :Gilles Barikosky, saxophoneGuillaume Naud, pianoJérôme Sarfati, contrebasseDavid Grebil, batterie Orchestre National des Pays de la Loire David Wroe, direction De Chantons sous la pluie à My Fair Lady, Isabelle Georges et son complice Frederik Steenbrink, tous deux formés à la danse et aux claquettes, vous invitent à Broadway le temps d’une folle soirée.Accompagnés des musiciens de l’ONPL et de quatre complices touche-à-tout, Isabelle Georges et Frederik Steenbrink nous entraînent dans un spectacle étourdissant de rythme et de gaieté ! Sur scène, retrouvez l’univers magique des grands compositeurs de l’âge d’or de la comédie musicale dans un esprit délirant et décalé. Un siècle de feux d’artifice où brillent les noms de Cole Porter, Irving Berlin, George et Ira Gershwin, Jérôme Robbins ou Leonard Bernstein. Un show pétillant qui vous laissera des étoiles plein les yeux et les oreilles ! Durée : 1h30

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes