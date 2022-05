BROADWAY (FESTIVAL DE TOULOUSE), 15 juillet 2022, .

BROADWAY (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-15 21:00:00 – 2022-07-15 22:30:00

« Bruno Fontaine et moi-même avons parcouru, au fil des années, lors de divers spectacles musicaux, les pages des compositeurs les plus variés, des grands noms de la comédie musicale américaine aux auteurs du repertoire français immémorial. Prévert et Kosma, Brel, Kurt Weill, Stephen Sondheim, Leonard Bernstein entre autres…Ce sont sont nos chansons favorites, nous vous proposons de les redécouvrir dans un concert piano-chant, le 15 Juillet, au Jardin Raymond VI. »

Lambert Wilson

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Lambert Wilson, récitant / Bruno Fontaine, piano.

« Bruno Fontaine et moi-même avons parcouru, au fil des années, lors de divers spectacles musicaux, les pages des compositeurs les plus variés, des grands noms de la comédie musicale américaine aux auteurs du repertoire français immémorial. Prévert et Kosma, Brel, Kurt Weill, Stephen Sondheim, Leonard Bernstein entre autres…Ce sont sont nos chansons favorites, nous vous proposons de les redécouvrir dans un concert piano-chant, le 15 Juillet, au Jardin Raymond VI. »

Lambert Wilson

dernière mise à jour : 2022-05-25 par