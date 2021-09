Broadway fait son show! Maison des associations, 24 septembre 2021, Les Loges-en-Josas.

Broadway fait son show!

Maison des associations, le vendredi 24 septembre à 20:30

Au cours de ce concert, vous découvrirez ou redécouvrirez les grands airs de comédie musicale rendus célèbres au grand écran. On se souvient du célèbre magicien d’Oz avec le fameux air « Over the Rainbow » interprété par Judy Garland ; Show boat de Jérôme Kern avec Ava Gardner interprétant « Can’t help loving that man » ; « Moon river » dans Breakfast at Tiffany’s avec la célèbre Audrey Hepburn dans le rôle de Holly, chanson qui a valu au compositeur Mancini l’oscar de la meilleure musique de film. Sont également à l’honneur de grands compositeurs comme : George Gershwin, Leonard Bernstein, Kander …. Et Michel Legrand ! Jocelyne Lucas et Rafaël Dato explorent avec fougue l’univers de ce style né dans les « années folles », au croisement de la musique classique et du jazz.

Festik

trio voix, piano et basse pour explorer les plus belles pages de la comédie musicale

