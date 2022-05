Broadway Bouches-du-Rhône, 5 mai 2022, .

Broadway Bouches-du-Rhône

2022-05-05 19:00:00 – 2022-05-05

David Levi, chef d’orchestre internationalement connu et anciennement chef des chœurs de l’Opéra de Paris, a découvert les musicals de Broadway à l’âge de 5 ans. Et maintenant, il fait découvrir ce monde de musique et expression à une centaine de jeunes provençaux avec un programme de 12 titres tirés des musicals connus tels que West Side Story et Grease, mais aussi des mélodies magnifiques et inspirantes de Rent, Dear Evan Hansen et d’autres musicals moins connus en France.



Ce projet unit plusieurs collèges et conservatoires provençaux et donne à huit jeunes solistes l’opportunité de prendre leurs premiers pas devant un grand public. Commencé en 2019, mais arrêté à cause de la Pandémie, David et ses chanteurs, accompagnés d’une bande de musiciens, vont enfin se réunir pour régaler le public marseillais avec l’énergie et beauté des mélodies de Broadway.



Direction : David Levi

100 jeunes provençaux

Avec Maxence Diovada, Lola Dridi, Carla Fournier, Clémence Gachon, Ayman Guemari, Gabriel Heclmann, Fanny Mandrea et Rémi Palazy

Et la participation du Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet à Marseille, du Conservatoire de La Ciotat, des Collèges Longchamp, Jean Malrieu et Emilie Mirabeau



Une proposition Espace Julien, TerrOpéra, avec le soutien du Consulat Général des Etats-Unis à Marseille.

A vos agendas !

Prenez date et réservez votre jeudi 5 mai 2022 pour la restitution publique gratuite sur réservation de la création Broadway Bouches-du-Rhône. Une soirée durant laquelle 100 jeunes provençaux vous feront découvrir des mélodies de Broadway.

dernière mise à jour : 2022-04-19 par