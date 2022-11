Broadway, à la folie passionnément LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 03 décembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Retrouvez les grands airs de la comédie musicale avec Isabelle Georges, chanteuse couronnée de succès à travers le monde et le non moins célèbre Frederik Steenbrink Avec le quintette de cuivres de renommée internationale Magnifica, Thierry Boulanger au piano et Samuel Domergue à la batterie, ils vous entrainent sur un Yellow brick road à travers les mélodies qui ont bercé notre enfance, Les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, Mary Poppins, West Side Story, Hello Dolly, Chicago, Show Boat, Chantons sous la pluie … Plongez dans l’univers magique de la comédie musicale pour un retour aux sources jubilatoire, un feu d’artifice où brillent les noms de Michel Legrand, George et Ira Gershwin, John Kander et Fred Ebb, Michael Stewart et Jerry Herman, Leonard Bernstein et tant d’autres. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m) Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m) Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.billetweb.fr/la-comedie-musicale-passionnement3

