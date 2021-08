Marseille le moulin Bouches-du-Rhône, Marseille BRO – Sinclair & Boombass le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BRO – Sinclair & Boombass le moulin, 11 décembre 2021, Marseille. BRO – Sinclair & Boombass

le moulin, le samedi 11 décembre à 20:30

Le même sang, la même enfance et deux cultures musicales différentes, réunissent Sinclair et Boombass (co-fondateur de CASSIUS) pour la première fois sur scène. L’art du mélange, le plaisir d’offrir, les basses, le rythme, la voix, la sueur et la danse sont donc naturellement au cahier des charges des deux frères . Comme un concert qui serait sorti d’un club, BRO est un Dj set qui se mélange au live pour un voyage moderne et sans frontières. Un savoir-faire familial mis au service de celle qui les fait vivre depuis toujours, la Musique…La leur et celle des autres. Pour lancer ce nouveau projet, un single tout juste remixé intitulé “ELLE DIT” : [https://www.youtube.com/watch?v=cTaj7hO0V5g](https://www.youtube.com/watch?v=cTaj7hO0V5g) INFOS PRATIQUES 35€ en prévente

35€ en pré-vente

♫♫♫ le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le moulin Adresse 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Ville Marseille lieuville le moulin Marseille