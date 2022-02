BRM 200 km A travers la Flandre au départ de Roubaix Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux,Parc des sports Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux, Parc des sports, le samedi 26 février à 07:30

[**Parcours disponible ici**](https://www.openrunner.com/r/10980142) * **Accueil :** Local cyclo du Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme, Parc des Sport-Vélodrome, avenue Fleming, Roubaix * **Horaires d’inscription :** 6h45 à 8h00 * **Départ de 7h à 8h :** allure libre * **Départs groupés à 7h30 :** un groupe à allure modérée et un groupe plus dynamique. * **Lieu de Contrôle 1 :** BAMBECQUE * **Lieu de Contrôle 2 :** WATTEN, Café “Le Calypso”, 14 Grand Place * **Sandwich et boisson à l’arrivée** * **Clôture à 20h**

Tarif: 4,00€ en préinscription – 5 € sur place

