Exposition Playmobil de Brives Charensac 1 route de Coubon, 6 mai 2023, Brives-Charensac.

Pour la 2ème fois, les Playmobil investissent la salle de La Maison pour Tous de Brives Charensac. Des dioramas 100% nouveaux comme Astérix, des fées, pompiers…, des surprises, une tombola à 1€ en gain immédiat, un stand de vente….

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

1 route de Coubon

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For the 2nd time, Playmobil invests the room of the Maison pour Tous of Brives Charensac. 100% new dioramas like Asterix, fairies, firemen…, surprises, a tombola with 1? in immediate gain, a stand of sale…

Por segunda vez, Playmobil tomará el hall de La Maison pour Tous en Brives Charensac. Dioramas 100% nuevos como Astérix, hadas, bomberos…, sorpresas, una tómbola de 1€ en ganancia inmediata, un stand de venta…

Zum zweiten Mal erobern die Playmobil-Figuren den Saal des Maison pour Tous in Brives Charensac. 100% neue Dioramen wie Asterix, Feen, Feuerwehrmänner…, Überraschungen, eine Tombola mit einem Sofortgewinn von 1 Euro, ein Verkaufsstand…

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay