Visites des ateliers de tonnellerie et foudrerie Brive Tonneliers Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Visites des ateliers de tonnellerie et foudrerie Brive Tonneliers Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Visites des ateliers de tonnellerie et foudrerie Samedi 16 septembre, 09h00 Brive Tonneliers Gratuit. Sur inscription. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des visites des ateliers de tonnellerie et de foudrerie. Profitez du concours de dégustation à l’issue de la visite ! Brive Tonneliers Rue François-Labrousse, Zone Industrielle de Cana Est, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 87 63 39 http://www.brivetonneliers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 87 63 39 »}] Visite d’une tonnellerie et d’une foudrerie avec les ateliers de confection de barriques, cuves et foudres qui serviront au vieillissement du vin, de la bière ou de l’alcool. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©brive-tonneliers Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Brive Tonneliers Adresse Rue François-Labrousse, Zone Industrielle de Cana Est, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Brive Tonneliers Brive-la-Gaillarde

Brive Tonneliers Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/