La librairie chrétienne Siloë reçoit Xavier-Marie Garcette pour une rencontre littéraire autour de son roman, « La Vierge Noire et le Voyou ». L’événement se déroulera le samedi 27 mai à 17h00. Samedi 27 mai, 17h00 1

La librairie chrétienne Siloë est heureuse d’annoncer la venue de l’auteur Xavier-Marie Garcette pour une rencontre littéraire exceptionnelle autour de son dernier roman, « La Vierge Noire et le Voyou ». L’événement se déroulera le samedi 27 mai à 17h00 dans les locaux de la librairie, située au cœur de Brive-la-Gaillarde.

« La Vierge Noire et le Voyou » est une biographie romancée rendant hommage au célèbre compositeur français Francis Poulenc, à l’occasion du 60ème anniversaire de son décès. Xavier-Marie Garcette a minutieusement exploré la vie du compositeur afin de partager avec le public une œuvre empreinte de détails fascinants.

Dans ce roman captivant, l’auteur plonge le lecteur dans l’univers de Francis Poulenc et explore notamment sa relation complexe avec la religion et la Vierge, en particulier sa passion obsessionnelle pour la chapelle abritant la statue de la Vierge noire dans Notre-Dame de Rocamadour. Xavier-Marie Garcette s’est appuyé sur une recherche approfondie pour donner vie à cette biographie romancée inspirée de faits réels.

Le livre propose trois anecdotes marquantes sur la vie de Francis Poulenc. On découvre ainsi comment la découverte de la statue de la Vierge noire à Notre-Dame de Rocamadour a profondément bouleversé le compositeur, modifiant sa manière de composer et donnant naissance aux « Litanies à la Vierge noire, opus 824 », un hommage émouvant au compositeur Pierre-Octave Ferroud.

Xavier-Marie Garcette explore également la relation entre Francis Poulenc et la religion catholique, héritée notamment de son père qui considérait que « Être Aveyronnais et être catholique, c’était tout un, indissociablement. » Le roman offre un regard nuancé sur cette facette de la vie du compositeur.

Enfin, l’auteur dépeint les échanges spirituels présumés entre Francis Poulenc et la Vierge, à travers la statue de la Vierge noire, qui lui permettaient de retrouver son inspiration étouffée par la guerre et ses tourments intérieurs.

« La Vierge Noire et le Voyou » est une véritable ode à la vie religieuse de Francis Poulenc, célèbre compositeur du XXe siècle. Le roman captivant de Xavier-Marie Garcette transporte les lecteurs dans l’univers complexe de ce génie artistique, révélant ses succès, ses doutes, ses désespoirs et ses amours.

La rencontre littéraire avec l’auteur Xavier-Marie Garcette à la librairie Siloë de Brive-la-Gaillarde offre une occasion unique de découvrir l’histoire fascinante de Francis Poulenc et d’échanger avec l’auteur sur son travail de recherche et d’écriture. Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans l’univers musical et spirituel de ce compositeur d’exception.

Librairie Siloë Brive-la-Gaillarde (19100) 2 rue Bernard Patier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze