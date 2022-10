Joffrey Lebourg en dédicace à la foire du livre de Brive ESPACE DES TROIS PROVINCES, 4 novembre 2022 10:00, Brive-la-Gaillarde.

4 – 6 novembre Sur place Entrée libre

A l’occasion de la 40e édition de la foire du livre de Brive, Joffrey Lebourg, présentera les deux premiers tomes de sa saga fantasy à succès « Les Sept Reliques » au sein de l’espace des 3 Provinces.

Date et horaires :

Vendredi 4 novembre : 10h – 20h

Samedi 5 novembre : 9h – 20h

Dimanche 6 novembre : 9h – 18h

Dans la lignée des plus grands classiques d’Heroic fantasy, retrouvez l’épopée fantastique de la jeune orpheline Cordélia, dans un monde magique peuplé de créatures légendaires… Entre prince-démon, humains félons et magiciennes venues d’un autre monde, entrez dans le monde de Cordelia et les Sept Reliques…

Synopsis du tome 1

Cordélia n’avait rien demandé à personne. Elle tentait simplement de survivre après le décès de ses parents. Mais un messager divin lui annonce que le responsable est un prince-démon, banni il y a des millénaires et qui prépare son grand retour à l’aide d’humains félons : Entropia. Elle seule peut le contrecarrer, en rassemblant les sept Reliques divines dispersées sur les continents d’Alkymia. Heureusement, elle pourra compter sur l’aide de magiciennes venues d’un autre monde pour l’épauler. Entre manigances des humains et séides du démon, parviendra-t-elle à mener sa quête à bien ?

Synopsis du tome 2

Cordélia et son équipe possèdent la première Relique. Apprendre à s’en servir est une autre paire de manches. Ils accostent maintenant l’Aridéa, le continent natal de son père, afin de trouver la deuxième. Hélas ! Le temps joue contre eux et ils sont toujours recherchés par les plus influentes Maisons de l’Alkymia.

Soleil ardent, bêtes sauvages, milices nobiliaires, esclavagistes et volcans en éruption seront autant d’obstacles qui se dresseront sur la route de la jeune héroïne et de ses amis, pour les empêcher de neutraliser le monstrueux Entropia. Pourquoi n’est-il jamais simple de sauver le monde ?

En savoir plus : https://les-sept-reliques.fr/

Biographie de l’auteur : https://les-sept-reliques.fr/lauteur/

Espace presse : https://les-sept-reliques.fr/presse

ESPACE DES TROIS PROVINCES Avenue John Kennedy, 19100 Brive-la-Gaillarde 19100 Brive-la-Gaillarde Malemort-sur-Corrèze Corrèze

