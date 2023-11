Joffrey Lebourg, étoile montante de la fantasy, à la Foire du Livre de Brive ESPACE DES TROIS PROVINCES Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023 10:00, Brive-la-Gaillarde.

Joffrey Lebourg, étoile montante de la fantasy, à la Foire du Livre de Brive ESPACE DES TROIS PROVINCES Brive-la-Gaillarde 10 – 12 novembre

Joffrey Lebourg sera en dédicace exceptionnelle à la 41ème foire du livre de Brive sur le stand J10 de l’espace des trois provinces. 10 – 12 novembre 1

La 41ème édition de la Foire du Livre de Brive, qui se tiendra du 10 au 12 novembre, promet d’être riche en découvertes et en émotions littéraires. Parmi les moments forts attendus, la présence exceptionnelle de Joffrey Lebourg, talentueux auteur français de fantasy, sera sans doute l’un des temps forts de cet événement culturel incontournable.

Un univers fantastique à découvrir sur le stand J10 :

Les amateurs de récits épiques et fantastiques auront le plaisir de rencontrer Joffrey Lebourg en personne au stand J10 de l’espace des trois provinces. L’auteur présentera les quatre premiers tomes de sa saga acclamée « Les Sept Reliques » ainsi que le premier tome palpitant de sa nouvelle série « Les Chroniques du Nouveau-Monde ».

Les Sept Reliques : Une saga qui a conquis le cœur des lecteurs :

Les visiteurs pourront plonger dans le monde captivant des « Sept Reliques », une heptalogie qui a déjà marqué le paysage de la fantasy française. Cette série emmène les lecteurs dans les pas de Cordélia, une héroïne aussi courageuse qu’attachante, dans sa quête périlleuse pour retrouver des artefacts mythiques éparpillés à travers un monde riche et diversifié, dont les contours ont été soigneusement dessinés par Joffrey Lebourg lui-même.

Un auteur à la croisée des chemins entre littérature et introspection :

À seulement 26 ans, Joffrey Lebourg s’est déjà fait un nom avec dix romans publiés, illustrant son dévouement à l’art du conte et à la construction de mondes foisonnants. Ses écrits, bien que profondément ancrés dans le genre fantastique, sont imprégnés de thèmes universels tels que la vie, l’amour, la tolérance et l’avenir, proposant des aventures où la magie se mêle à des réflexions profondes et des valeurs humaines essentielles.

De la biologie au journalisme, un parcours riche et atypique :

Joffrey Lebourg, né en 1997, n’a pas seulement étudié la biologie ; il a également exploré le monde du journalisme, enrichissant son écriture d’une perspective unique. Son parcours diversifié et sa passion pour les jeux de rôle ont influencé son œuvre, donnant naissance à des récits qui allient habilement la complexité des relations humaines et l’émerveillement propre à la fantasy.

Une invitation à l’aventure :

La Foire du Livre de Brive est fière d’accueillir un auteur aussi prometteur et inspiré que Joffrey Lebourg. Les visiteurs sont invités à venir échanger, partager et, qui sait, dénicher leurs prochaines lectures coup de cœur. Une occasion unique de rencontrer un écrivain qui, par sa jeunesse et son talent, incarne l’avenir de la littérature de l’imaginaire en France.

ESPACE DES TROIS PROVINCES Avenue John Kennedy, 19100 Brive-la-Gaillarde Malemort-sur-Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze