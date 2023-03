Brive-la-Gaillarde Cultura Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Cultura Brive-la-Gaillarde, 1 avril 2023 10:00, Brive-la-Gaillarde. Joffrey Lebourg, auteur de l’imaginaire, vient de dévoiler le troisième tome de sa saga « Les sept reliques ». A cette occasion, l’auteur sera en dédicace au Cultura de Brive ce samedi 1er avril. Samedi 1 avril, 10h00 1 Joffrey Lebourg, auteur de l’imaginaire et de la fantasy très en vogue en ce moment, vient de dévoiler le troisième tome de sa saga « Les sept reliques » aux éditions Des auteurs des livres. A cette occasion, l’auteur sera en dédicace au Cultura de Brive-la-Gaillarde ce samedi 1er avril de 10h à 18h.

Considéré par de nombreux médias et passionnés du genre fantastique comme étant le nouveau « Tolkien français », Joffrey Lebourg, un jeune auteur de 25 ans, continue sa saga « Les sept reliques » avec le troisième opus de cette heptalogie.

Issue d’une imagination débordante de l’auteur, plongez dans le monde de l’Alkymia qu’il a même cartographié. Des créatures fabuleuses, de la magie, des légendes… Tous les ingrédients au rendez-vous pour une saga épique. Séance de dédicace à Brive

Joffrey Lebourg sera en dédicace au sein du Cultura de Brive-la-Gaillarde (centre) de 10h à 18h. (9 Av. de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde), le samedi 1er avril 2023. En savoir plus : https://les-sept-reliques.fr/

Biographie de l’auteur : https://les-sept-reliques.fr/lauteur/

La presse en parle : https://les-sept-reliques.fr/actualites/

Cultura Brive-la-Gaillarde 9 avenue de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde

