Brive Festival 2024 Brive-la-Gaillarde, 11 juillet 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 19:00:00

fin : 2024-07-14 01:00:00

Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.

Du 11 au 14 juillet

Au Parc des 3 Provinces – Brive.

Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.

Du 11 au 14 juillet

Au Parc des 3 Provinces – Brive

Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.

Du 11 au 14 juillet

Au Parc des 3 Provinces – Brive

.

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Brive Tourisme