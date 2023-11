Foire du livre 2023: Temps présent « Comment redonner le goût du travail » (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Avec Marie-Line Charpentier, Pascal Perri et Fréderic Soulier.

A 15h. Forum Claude Duneton..

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Marie-Line Charpentier, Pascal Perri and Fréderic Soulier.

At 3pm. Forum Claude Duneton.

Con Marie-Line Charpentier, Pascal Perri y Fréderic Soulier.

A las 15.00 h. Foro Claude Duneton.

Mit Marie-Line Charpentier, Pascal Perri und Fréderic Soulier.

15 Uhr. Forum Claude Duneton.

