Brive Festival 2023 Brive-la-Gaillarde, 20 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.

Du 20 au 23 juillet

Au Parc des 3 Provinces – Brive.

2023-07-20 fin : 2023-07-23 . .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A music festival on a human scale, featuring leading national and international artists as well as local up-and-comers.

From July 20 to 23

Parc des 3 Provinces – Brive

Un festival de música a escala humana, que acoge a artistas de primera fila del panorama nacional e internacional, así como a jóvenes promesas de la región.

Del 20 al 23 de julio

Parque de las 3 Provincias – Brive

Ein überschaubares Musikfestival, bei dem sowohl die wichtigsten Künstler der nationalen und internationalen Szene als auch junge, aufstrebende Künstler aus der Region auftreten.

Vom 20. bis 23. Juli

Im Parc des 3 Provinces – Brive

