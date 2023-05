Visite au Puy Lenty, 17 mai 2023, Brive-la-Gaillarde.

Visite avec les intervenants du CEN N-A, sur la gestion du puy, point chaud de la biodiversité du pays. A 14h30..

Mercredi 2023-05-17 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Visit with the speakers of the CEN N-A, on the management of the puy, hot spot of the biodiversity of the country. At 2:30 pm.

Visita con los ponentes del CEN N-A, sobre la gestión del puy, punto caliente de la biodiversidad del país. A las 14h30.

Besuch mit den Referenten des CEN N-A, über die Verwaltung des Puy, einem Hotspot der Artenvielfalt des Landes. 14.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT de Brive