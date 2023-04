Observation en soirée de chauves-souris (Parc des Perrières), 4 mai 2023, Brive-la-Gaillarde.

Avec Christophe Lagorsse du CEN Nouvelle-Aquitaine. Rdv à 20h au parking à l’entrée du parc des Perrières..

Jeudi 2023-05-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-04 . .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Christophe Lagorsse of the CEN Nouvelle-Aquitaine. Meeting point at 8pm at the parking lot at the entrance of the Parc des Perrières.

Con Christophe Lagorsse, del CEN Nouvelle-Aquitaine. Punto de encuentro a las 20:00 h en el aparcamiento situado a la entrada del Parc des Perrières.

Mit Christophe Lagorsse vom CEN Nouvelle-Aquitaine. Treffpunkt um 20 Uhr auf dem Parkplatz am Eingang des Parc des Perrières.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT de Brive