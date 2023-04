Festival Semaines de l’Image: Exposition de Jérémie Guéné (Médiathèque), 28 avril 2023, Brive-la-Gaillarde.

Dans le cadre du festival Semaines de l’Image, venez découvrir les photos du jeune talent, Jérémie Guéné dans le grand hall de la médiathèque.

« L’idée prédominante de mon travail et de ce que j’appelle -[Super(op)position]- est de (re)créer une (con)fusion, (pro)poser une (re)lecture, (op)poser des idées, (super)poser la (dé)nature, (com)poser des (méga)structures, (inter)poser des (contre)réalités et (dé)laisser votre esprit à l’interprétation..

Vendredi 2023-04-28 à ; fin : 2023-05-13 . .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the festival Semaines de l’Image, come and discover the photos of the young talent, Jérémie Guéné in the big hall of the media library.

« The predominant idea of my work and what I call -[Super(op)position]- is to (re)create a (con)fusion, (pro)pose a (re)reading, (op)pose ideas, (super)pose (un)nature, (com)pose (mega)structures, (inter)pose (counter)realities and (un)leave your mind to the interpretation

En el marco del festival Semaines de l’Image, venga a descubrir las fotos del joven talento Jérémie Guéné en la gran sala de la mediateca.

« La idea predominante de mi trabajo y lo que yo llamo -[Super(op)posición]- es (re)crear una (con)fusión, (pro)plantear una (re)lectura, (op)plantear ideas, (super)plantear (in)naturaleza, (com)plantear (mega)estructuras, (inter)plantear (contra)realidades y (des)dejar la mente a la interpretación.

Im Rahmen des Festivals « Semaines de l’Image » können Sie die Fotos des jungen Talents Jérémie Guéné in der großen Halle der Mediathek bewundern.

« Die vorherrschende Idee meiner Arbeit und dessen, was ich -[Super(op)position]- nenne, ist es, (wieder) eine (Kon)fusion zu schaffen, (neu) zu lesen, Ideen zu (op)posen, (De)Natur (super)posen, (Mega)Strukturen (com)posen, (Gegen)Realitäten (inter)posen und Ihren Geist der Interpretation (de)überlassen.

