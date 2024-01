« OEufs à la Carte »: Cours de Cuisine (Bistrot C. Forget) Brive-la-Gaillarde, lundi 19 février 2024.

« OEufs à la Carte »: Cours de Cuisine (Bistrot C. Forget) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 08:45:00

fin : 2024-02-19 12:00:00

Cuissons Maîtrisées et Recettes Innovantes et vous repartez avec votre entrée du midi ! »

Réservation au 05 55 74 32 47. Tarif: 70 euros.

Cuissons Maîtrisées et Recettes Innovantes et vous repartez avec votre entrée du midi ! »

Réservation au 05 55 74 32 47. Tarif: 70 euros.

.

53 Avenue de Paris

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement « OEufs à la Carte »: Cours de Cuisine (Bistrot C. Forget) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-18 par Brive Tourisme