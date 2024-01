Festival de science fiction les Mycéliades: Atelier de film suédé (médiathèque centre) Brive-la-Gaillarde, samedi 10 février 2024.

Festival de science fiction les Mycéliades: Atelier de film suédé (médiathèque centre) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

Viens t’amuser à refaire la bande annonce du film culte E.T. L’EXTRATERRESTRE. Décors, costumes, personnages…

Le défi? Tout recréer en une seule journée !

La bande annonce réalisée sera projetée à la fin de la journée, en avant séance d’E.T. qui aura lieu à 19H au Cinéma Rex .

En partenariat avec Les Yeux Verts, Carré Ciné , Festival du cinéma de Brive, Rencontres internationales du moyen métrage.

De 10h à 13h et de 14h à 17h.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque@brive.fr



