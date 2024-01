Karaoké (l’Essentiel ) Brive-la-Gaillarde, vendredi 26 janvier 2024.

Karaoké (l’Essentiel ) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:00:00

fin : 2024-01-26 01:30:00

C’est vendredi c’est à L’essentiel qu’on vient pousser la chansonnette et passer une bonne soirée ! Restauration 19h-00h Infos et résa 0622943274

C’est vendredi c’est à L’essentiel qu’on vient pousser la chansonnette et passer une bonne soirée ! Restauration 19h-00h Infos et résa 0622943274

.

70 rue Marcelin Roche

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Karaoké (l’Essentiel ) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-19 par Brive Tourisme