Atelier découverte: Cuir (centre culturel) Brive-la-Gaillarde, samedi 9 mars 2024.

Atelier découverte: Cuir (centre culturel) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Initiez-vous au travail du cuir et réalisez une très belle pièce.

INTERVENANTE : Karine Aryes – Maroquinière

TARIF : 40 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Initiez-vous au travail du cuir et réalisez une très belle pièce.

INTERVENANTE : Karine Aryes – Maroquinière

TARIF : 40 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

.

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Atelier découverte: Cuir (centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-11 par Corrèze Tourisme