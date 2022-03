BRITNEY MARKET – GREEN Y2K La REcyclerie, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 11h00 à 02h00

gratuit

La Britney Market débarque à la REcyclerie ! Rendez-vous ce samedi dès 11h pour l’événement mode & lifestyle incontournable du moment dans sa version GREEN Y2K !

Entrée libre & gratuite

☘️ Le Green Y2K c’est l’événement mode du mois dans une ambiance engagée et green avec de la seconde main, des créations upcyclées et/ou recyclées toujours dans une ambiance et un univers des années 2000 fidèle à chaque Britney Market.

À propos de la Britney Market :

La Britney Market c’est l’événement mode & lifestyle incontournable du moment. Un événement qui célèbre l’esthétique des années 2000 à travers de nombreux stands vintages, de créateurs et autres artistes. C’est un grand marché dynamique qui apporte un vent de fraicheur sur le vintage avec de nouveaux styles abordés de manière consciencieuse et contemporaine.

Au programme de cette nouvelle édition :

✮ une friperie Y2K qui vous ramènera 15 ans en arrière !

✮ des petit·es créateur·ices de vêtements et de bijoux upcyclés

✮ des stands de gems aux couleurs de votre jeunesse

✮ du flash tattoo

✮ des stands de nail art

On reste ensemble jusqu’au bout de la nuit avec un DJ SET avec Jaemside, Aksel, Rachel Jugg et Isa Tchesnokova aux platines !

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos : WWW.LARECYCLERIE.COM

C’EST OÙ ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⌚️ LES HORAIRES DE LA RECYCLERIE

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

Contact : https://www.larecyclerie.com/podcasts/events/britney-market-green-y2k/

Brocante;Loisirs;Musique

Date complète :

2022-04-02T11:00:00+01:00_2022-04-02T02:00:00+01:00

Unknown