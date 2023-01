BRITISH TEA TIME Saffré Saffré Saffré Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Saffré Lecture de livres pour enfants, jeux pour les petit(e)s et les grand(e)s afin de s’ initier à la langue anglaise autour d’un goûter participatif aux saveurs britanniques. Tout public (à partir de 3 ans)

Gratuit

Sur réservation Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Le Comité de Jumelage de Saffré-Winterton vous propose un moment de partage « in English please ! » Médiathèque Le Château 26 Avenue du Château Saffré

