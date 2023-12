Aubade Britannique au Mémorial de Ver-sur-mer British Normandy Memorial de Ver-sur-mer Ver-sur-Mer, 3 juin 2024 10:30, Ver-sur-Mer.

Ver-sur-Mer,Calvados

10h30 – Aubade Britannique au Mémorial de Ver-sur-mer

En présence du Lord Commander du clan Ramsay pour une aubade et commémoration dédiée, principalement, à l’Amiral Ramsey qui joua un rôle majeur dans la planification de l’opération Overlord.

14h30 : Cimetière Américain de Colleville-sur-mer

Hommage aux alliés Américains et aux femmes combattantes, trop souvent oubliées. (Avec l’Harmonie du Pays de Falaise).

19h00 : Aubade sur Caen

En mémoire des civils ayant perdu la vie en 1944..

2024-06-03 10:30:00 fin : 2024-06-03 . .

British Normandy Memorial de Ver-sur-mer

Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie



10.30am – British aubade at the Ver-sur-mer Memorial

In the presence of the Lord Commander of the Ramsay clan for an aubade and commemoration dedicated primarily to Admiral Ramsey, who played a major role in the planning of Operation Overlord.

2:30 pm: Colleville-sur-mer American Cemetery

Tribute to the American allies and the all-too-frequently forgotten women combatants. (With l’Harmonie du Pays de Falaise).

7:00 pm: Aubade over Caen

In memory of the civilians who lost their lives in 1944.

10.30 h – Desfile británico en el Memorial de Ver-sur-mer

En presencia del Lord Comandante del clan Ramsay para un desfile y una conmemoración dedicados principalmente al almirante Ramsey, que desempeñó un papel importante en la planificación de la operación Overlord.

14.30 h: Cementerio americano de Colleville-sur-mer

Homenaje a los aliados americanos y a las mujeres combatientes, demasiado a menudo olvidadas. (Con la Harmonie du Pays de Falaise).

19:00: Aubade sobre Caen

En memoria de los civiles que perdieron la vida en 1944.

10:30 Uhr – Britische Aubade am Mémorial de Ver-sur-mer

In Anwesenheit des Lord Commanders des Ramsay-Clans findet eine Aubade und Gedenkfeier statt, die vor allem Admiral Ramsey gewidmet ist, der eine wichtige Rolle bei der Planung der Operation Overlord spielte.

14.30 Uhr: Amerikanischer Friedhof in Colleville-sur-Mer

Hommage an die amerikanischen Verbündeten und die kämpfenden Frauen, die allzu oft vergessen werden. (Mit der Harmonie du Pays de Falaise).

19.00 Uhr: Aubade auf Caen

Zum Gedenken an die Zivilisten, die 1944 ihr Leben verloren haben.

Mise à jour le 2023-12-06 par Calvados Attractivité