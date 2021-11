Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590, Hauteville-sur-Mer British cinema Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: 50590

Hauteville-sur-Mer

British cinema Hauteville-sur-Mer, 18 novembre 2021, Hauteville-sur-Mer. British cinema Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer

2021-11-18 14:30:00 – 2021-11-18 Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer 50590 Hauteville-sur-Mer British cinema (with french subtitles). “My Son”. British cinema (with french subtitles). “My Son”. +33 2 33 47 52 22 British cinema (with french subtitles). “My Son”. Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-29 par Coutances Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 50590, Hauteville-sur-Mer Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Cinéma de la Plage 30 avenue de l'Aumesle Ville Hauteville-sur-Mer lieuville Cinéma de la Plage 30 avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer